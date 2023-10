Uccide mamma e fratello in casa | un’altra strage famigliare | la scoperta dei carabinieri

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Tragedia in famiglia, lachoc. La vicenda è avvenuta in via Torino a Vignola e lascia senza parole un’intera comunità. Erano le 21.30 quando i vicini sono stati allarmati dalle urla provenieti da una delle villette poste alle porte del paese, poi l’arrivo immediato della squadra deie la presa di coscienza di uno scenario da incubo perpetuato a scapito della madre e deldell’uomo. Duplice omicidio a Vignola,a coltellate madre e. Uber Capucci, questo il nome dell’uomo di 67 anni che poco dopo l’orario di cena ha messo in atto la carneficina. Urla per tutto il quartiere di via Torino, poi l’allarme dei vicini lanciato ai. Non appena giunti sul luogo, i militari si sono ritrovati sotto gli occhi uno scenario raccapricciante. ...