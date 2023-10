“Tutte bugie | guardate qua” UeD | Maria De Filippi smaschera il cavaliere con prove alla mano

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Uomini e Donne, un’altra puntata “piena”. Non è stato affrontato l’argomento Elio, che come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto ha deciso di lasciare il programma perché convinto che non troverà mai l’amore, ma in compenso il pubblico ha assistito a una bella ramanzina diDeverso un altro protagonista del parterre maschile. L’appuntamento di lunedì 2 ottobre è stato in larga parte dedicato alle effusioni che si sono scambiati Gemma Galgani e Maurizio, ma è iniziato con un “triangolo”.Deha dapprima ‘convocato’ al centro dello studio Barbara, Alessio e Claudia. Lui ha baciato entrambe le dame e poi cercato di recuperare con Barbara invitandola a cena fuori. Ma la cosa particolare è che la De Santi se la prende più con la dama rivale che con il ...