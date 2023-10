(Di lunedì 2 ottobre 2023) Quella di Donaldper lesembra essere una vera ossessione. Negli anniPresidente degli Stati Uniti si è scagliato in più occasioni contro le cantanti pop. Il tycoon ha criticato l’Halftime Show di Rihanna al Super Bowl, dato dell’artista sopravvalutata a Lady Gaga e JLo e adesso ha preso inanche. IeriPresidente ha pubblicato un meme con una foto didel 2000 e uno screenshot del famoso videocon i coltelli. Subito dopo il post di Donald, Sam Asghari ha pubblicato una storia Instagram in cui ha dato del bullo all’uomo: “Non è bello fare il bullo!” Quest’uomo… DonaldJrin...

"Ai democratici radicali di sinistra non dovrebbe essere consentito di indagare su di me nel mezzo delle mia campagna" accusa Trump , in testa ai ...

Il mercato della politica americana è in fermento. La Casa Bianca sta cercando in ogni modo di vendere Joe Biden o, meglio, la sua Bidenomics . Si ...

Donald Trump vola nei sondaggi nonostante o meglio grazie alla raffica di incriminazioni . Dopo la quarta in Georgia , per la quale si deve ...

Donald, 77 anni, ha schernito l'80enne presidente democratico di fronte a una folla esilarante: 'Questo ragazzo non è in grado di trovare la strada per scendere da un palco!'., che spera ......irregolari e il Paese di primo approdo è quello la cui bandiera batte la nave che lia bordo. Quando il vecchio Twitter espelleva il presidente Donalde oscurava migliaia di altri account ...

Trump prende in giro Britney Spears: interviene l'ex marito della popstar Biccy

"Non sa scendere da un palco...". Usa, Trump prende in giro Biden Affaritaliani.it

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato ad Anaheim alla convention del Partito Repubblicano della California. Di fronte a un pubblico in estasi per la sua candidatura, ha attaccato i ...Nonostante l'incapacità di Trump di ribaltare il risultato elettorale del 2020, Biden ha avvertito che il pericolo non è passato. "Oggi, sia chiaro, anche se abbiamo fatto progressi, la democrazia è ...