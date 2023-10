Trump oggi a processo per frode | tycoon sarà in tribunale

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’ex presidente degli Stati Uniti Donaldina New York, dove inizia uncivile nei suoi confronti per. Lo ha annunciato lo stessosulla sua piattaforma Truth Social, affermando che “domani mattina (, ndr) andrò inper combattere per il mio nome e la mia reputazione”.ha puntato il dito contro il procuratore generale di New York Letitia James, che lo ha citato in giudizio, e contro il giudice Arthur Engoron, che presiede ilsenza giuria. ”Tutto questo caso è una vergogna. Ci vediamo inlunedì mattina”, ha scritto. Il giudice della Corte Suprema Engoron ha stabilito che ...

