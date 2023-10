Trump | Contro di me caccia alle streghe | la procuratrice è corrotta

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L'ex presidente Usa Donaldin tribunale a New York afferma che il processo per frode civile che si apre oggi è una "", accusando lagenerale dello Stato Laetitia ...

Parte oggi a Manhattan, in un tribunale blindato, il processo civile per frode contro Donald Trump e due suoi figli adulti, Donald Jr ed Eric, ...

Trump è comparso in tribunale a New York per difendersi dall'accusa di frode. E promette: "Combatterò per il mio nome e per la mia reputazione". ...

"In parole povere: e' una caccia alle streghe, e' una vergogna. Abbiamo un procuratore generale dello Stato corrotto , vedete come si comporta. Questo ...

Telecamere in aula vietate, ma i media americani non si sono lasciati sfuggire le immagini di Donaldin aula di tribunale. Ha preso il via oggi, a New York , il processol'ex presidente degli Stati Uniti (e due dei suoi figli) per frode fiscale. L'imprenditore ha puntato il ditoi ...La legge è entrambe le cose: potente e fragile, e oggi in tribunale dimostreremo la nostra tesi." Il giudice del caso ha già riscontrato cheha commesso una frode in una delle accusedi ...

