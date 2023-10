Trump battagliero in Tribunale | La giudice? Afroamericana razzista Torneremo alla Casa Bianca nel 2024

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Donaldsi è presentato oggi al Palazzo di Giustizia di New York dove è iniziato il processo civile costruito contro di lui dprocuratrice generale Letitia James la quale, lo scorso anno, ha intentato una causa da 250 milioni di dollari sostenendo che l’ex-presidente Usa e i suoi coimputati – i suoi figli maggiori, le loro società e i dirigenti dellaOrganization – avrebbero commesso ripetute frodi gonfiando le attività sui rendiconti finanziari per ottenere condizioni migliori sui prestiti e sulle assicurazioni immobiliari commerciali. “E’ la continuazione della più grande caccia alle streghe di tutti i tempi – ha detto. – Non c’è crimine, ma il crimine è contro di me. Abbiamo una procuratrice generaleche è un film dell’orrore”, ha incalzato l’ex-presidente riferendosi ...