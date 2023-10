Trump arriva in Tribunale a New York | ' Questo processo è una truffa | la campagna elettorale del giudice'

Terza volta in tribunale per Donald Trump , arrivato a Washington nel pomeriggio – alle 15.20 negli Stati Uniti – per ascoltare le accuse a suo ...

Per la quarta volta in cinque mesi, Donald Trump è stato incriminato. In particolare, il 14 agosto la giuria della contea di Fulton ad Atlanta ha ...

L’ex presidente statunitense Donald Trump , che si in Iowa per un evento di campagna elettorale , è stato accolto allo stadio di Jack Trice di Ames da ...

"Una truffa" politicamente motivata, "una vergogna". Donaldnel tribunale di New York dove si apre oggi il processo nei suoi confronti per frode fiscale e attacca i magistrati. "Questa è una ostinata caccia alle streghe, una cosa che non si è mai ...L'udienzadopo che il giudice Arthur Engoron ha riconosciuto chee gli altri imputati sono responsabili di frode "persistente e ripetuta". Il giudice Arthur Engoron è stato definito da ...

Trump al Tribunale di New York: 'Questo processo è una truffa, la campagna elettorale del giudice' TGLA7

Stati Uniti, Trump in tribunale a New York per l’accusa di frode: “Contro di me una caccia alle streghe” la Repubblica

Parla con i giornalisti prima di entrare nella sala per essere giudicato, con i suoi figli per frode civile per aver gonfiato il valore dei suoi asset economici ...“Una truffa” politicamente motivata, “una vergogna”. Donald Trump arriva nel tribunale di New York dove si apre oggi il processo nei suoi confronti per frode fiscale e attacca i magistrati. 'Questa è ...