Trump a processo a New York | quali sono le cause in cui è coinvolto

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Continua l’odissea giudiziaria dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald. Il tycoon è stato incriminato più volte in questi ultimi mesi, e nella giornata di oggi, presso il tribunale di Manhattan, è partito ilcivile per frode che lo vede accusato per aver gonfiato gli asset aziendali allo scopo di frodare banche e assicurazioni, insieme a due dei suoi figli Donald Jr ed Eric. Secondo le accuse, per oltre un decennio questo aumento del reale valore degli asset aziendali, per oltre due miliardi di dollari, avrebbe fatto ottenere alla famiglia migliori condizioni da banche e assicurazioni.accusato di frode Il giudice Arthur Engoron ha già riconosciuto The Donald e i suoi figli “responsabili di frode”, ora si tratterebbe solamente di esaminare altre accuse e di stabilire l’entità della pena. La ...

