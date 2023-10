Truffa ad anziani | Finti tecnici del gas e falso poliziotto mettono in ospedale una pensionata

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Treviso - Una nuovaadè stata perpetrata a Treviso, e questa volta ha avuto come conseguenza il ricovero di una donna in. Due individui, fingendosidel gas, hanno bussato alla porta di una, accompagnati da un'auto lampeggiante guidata da un. Hanno messo in guardia la donna riguardo a un presunto pericolo di fuga di gas, sottolineando il rischio di un'esplosione imminente. In seguito, le hanno chiesto di consegnare tutti gli oggetti preziosi che aveva nel frigorifero. La, però, si è resa conto dell'inganno e ha reagito uscendo in cortile e chiedendo aiuto. I tre malviventi sono fuggiti a bordo dell'auto con il lampeggiante. Per rendere credibile la loro storia, i due ...