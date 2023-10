Non è la prima volta che la banda agisce a. Il 13 giugno era stata presa di mira una coppia di anziani che vive sola in una villetta. In quel caso i tre malviventi erano riusciti a farsi ...Unain grande stile, considerando che l'accusato, un 61enne di San Donà di Piave, aveva ... una parte di un autosalone in via Chioggia, a Castello di Godego (). Ma vediamo come è andata ...

Treviso, truffa ad anziani: due finti tecnici del gas e un falso poliziotto fanno finire una pensionata in ospedale TGCOM

Coppia trascorre un weekend «a sbafo» a Treviso, quasi 300 euro tra hotel e ristorante. Poi i due scappano sen ilmessaggero.it

Ancora una truffa ad anziani a Treviso, e questa volta la donna presa di mira è finita in ospedale. Due finti tecnici del gas, accompagnati da un auto con un lampeggiante guidata da un falso ...Qualcuno però non ce l'ha fatta. Lo testimonia un documento datato 11 maggio 1877 con il quale il prefetto di Treviso Filippo Gilardoni avvisava i sindaci di una truffa in cui erano incappati gli ...