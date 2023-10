Treviso | bimbo di 11 mesi morto nel lettino dell’asilo nido | indagate tre maestre per omicidio colposo

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Tresarebbero iscritte nel registro degli indagati con l’accusa diper la morte del bambino di 11deceduto lo scorso venerdì 29 settembre all’asiloprivato «Raggio di Luna» a Porcellengo () durante il riposino. Tra queste anche la direttrice della struttura, Rachele Pezzillo, che – stando a quanto riporta il Corriere della Sera – sarebbe stata l’insegnante che ha dato per ultima il cibo al piccolo prima del riposino e incaricata della sorveglianza. Ilè stato sottoposto a sequestro, così come tutta la stanza dedicata al riposo pomeridiano dei bambini ospiti della struttura. I genitori del bambino, una coppia originaria della Campania, sono seguiti dall’avvocata Roberta Canal, nominata dagli stessi questa mattina. Sul ...

Un bambino di 9 mesi è stato trovato senza vita nel lettino di un asilo nido di Porcellengo di Paese, nel Trevigiano. Il piccolo stava…