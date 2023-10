Treviglio | aperti i nuovi spazi del museo scientifico Explorazione

(Di lunedì 2 ottobre 2023). Una cerimonia aperta dall’esibizione del Corpo musicale Città di, continuata con gli interventi del sindaco diJuri Imeri, del presidente di Matexplora Giuseppe Facchetti e del sottosegretario con delega a sport e giovani della Regione Lara Magoni e terminata col taglio del nastro alla presenza delle autorità e dei tanti visitatori del. Unche è il fiore all’occhiello della città e che quest’anno ha fatto registrare il record di affluenza da parte delle scuole che durante l’anno si prenotano per le visite. Questa inaugurazione segue di tre settimane quella del rinnovatoStorico Verticale nella Torre civica, che oggi sarà aperto alle 16.30 e alle 18 con una promozione speciale per la festa dei nonni (chi si presenterà col proprio nipote ...

In 300 a Treviglio per celebrare la «penna» solidale degli alpini L'Eco di Bergamo

Musei trevigliesi, Explorazione raddoppia. Imeri: "Ulteriore slancio alla divulgazione scientifica" Prima Treviglio

Vittoria esterna in volata per l'Urania Milano che dopo un tempo supplementare sconfigge la Gruppo Mascio Treviglio con il punteggio finale di 88-92.