Trend Mercato Immobiliare Italia 2023 | il futuro di Forte dei Marmi

Leggi su danielebartocciblog

(Di lunedì 2 ottobre 2023)deie la Versilia non si pongono limiti. Alnon si bada a spese: il turismo extra-luxury e ild’élite non conoscono crisi, anzi si apprestano a vivere un prossimoancor più da protagonisti. “Ilnon ha affatto paura del”, fa sapere ai nostri microfoni Fabrizio Zanetti, noto titolare della Roma Imperiale Luxury Services adei. Una realtà che cura la progettazione, realizzazione ex novo o recupero, design e intermediazione di rilevanti immobili al. Il tutto facendo forza su un’esperienza di oltre sei decenni nell’edilizia.: ...