Trema ancora la terra nel Paese | tanta paura e gente in strada

(Di lunedì 2 ottobre 2023)una scossa di terremoto in Italia. Le prime informazioni parlano di un sisma di magnitudo 4.5.in. Non si fermano le scosse di magnitudo nel Napoletano. Nella serata del 2 ottobre un nuovo sisma è stato registrato nel capoluogo campano e in provincia. Le prime informazioni parlano di un magnitudo 4.5. Terremoto a Napoli: le ultime notizie per le persone, che sono immediatamente scese in. Al momento non si hanno notizie di danni o di feriti, ma sono in corso tutti gli approfondimenti del caso. Notizia in aggiornamento