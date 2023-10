(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ilina fine anno potrebbe saltare. In maggioranza si rincorrono le voci dell'assenza di fondi per anticipare uno degli interventi previsto dalla riforma fiscale...

Nulla cambia per laa dicembre 2023 e continuerà a essere tassata nel modo ordinario. L'... Nello stesso decreto, poi, dovrebbe essere riconfermato anche ilper i dipendenti statali , ...La detassazione dellamensilità, degli straordinari e dei premi di produzione, tutti ... E sarebbe stato davvero un granper i lavoratori dipendenti , dato che questa detassazione ...

Tredicesima, bonus in busta paga a rischio per il 2023: ecco come può cambiare lo stipendio ilmessaggero.it

Caos Manovra, salta il bonus tredicesime di dicembre QuiFinanza

Il bonus tredicesima in busta paga a fine anno potrebbe saltare. In maggioranza si rincorrono le voci dell'assenza di fondi per anticipare uno degli interventi previsto dalla riforma fiscale già a ...Molte delle disposizioni previste nella Legge di Bilancio 2024 sono state rimandate, attraverso disegni di legge collegati che definiranno le misure da adottare per il prossimo anno.