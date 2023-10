Tre Valli Varesine 2023 | il percorso ai raggi X Otto passaggi nel circuito varesotto | decisivo lo strappo di via Sacco?

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Continuano le classiche italiane di fine stagione: un’altra settimana densa porterà al culmine del Giro di Lombardia, ma comincia dalla Coppa Bernocchi e passerà domani, martedì 3bre, dall’appuntamento canonico con la Tre, giunta alla 102a edizione della sua storia. Unche ricalcherà in gran parte quello del 2022 che ha incoronato Tadej Pogacar: lo sloveno sarà presente anche in questa stagione.Si parte da Busto Arsizio per un primo tratto in linea lungo 46,5 chilometri perungere il traguardo di Varese ed entrare nel. Una prima parte che non presenterà grandissime asperità, se non l’ascesa da Cairate verso Morazzone. Si arriva quindi allodi Via(2,5 km al 4,9%). La ...