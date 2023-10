«Transumanza» dei migranti in Italia | ora Giambruno si scusa | «Termine inopportuno | ma non sono razzista» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 2 ottobre 2023) «Durante la puntata di venerdì scorso, dedicata al complesso fenomeno dell’immigrazione illegale, ho utilizzato undecisamentee inappropriato. Me ne scuso, ovviamente, io in prima persona, con queste persone, con il pubblico da casa e con l’azienda che mi ospita». Con queste parole il conduttore di Rete 4 Andreasi èto durante la puntata di oggi di Diario del giorno su Rete 4, per aver usato il» in riferimento aiche arrivano in. Un utilizzo del vocabolo che aveva attirato pesanti critiche a, già al centro nelle scorse settimane di una durissima polemica per le sue parole sui casi di violenza sessuale di agosto che parevano suggerire una ...