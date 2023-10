Transizione e investimenti | il doppio gioco tedesco con la Cina

Leggi su formiche

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La Germania e le sue mille contraddizioni. Stavolta le giravolte di Berlino guardano direttamente alla, che di sponde in Occidente ha un disperato bisogno, viste e considerate le disastrose condizioni della sua economia. Mentre il governo di Olaf Scholz gioca non troppo pulito con l’Italia sui migranti e cerca affannosamente una postura in previsione della riforma del Patto di stabilità (la Germania è in recessione e non può certo permettersi regole stringenti dal vago sapore di austerity), ecco l’asse sino-che porta la firma del ministro delle Finanze, Christian Lindner, il più falco tra i falchi. Il terreno diè la potente Banca asiatica per gli(Aiib), l’alternativa orientale alla Banca mondiale e di cui Pechino è principale azionista. Si tratta dell’istituzione chiamata a finanziare ...