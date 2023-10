Tragico scontro tra un camper e un' auto Bilancio pesantissimo | due morti

(Di lunedì 2 ottobre 2023) E’ di dueildi un incidente stradale avvenuto questa mattina a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis in Sardegna . Al momento non si conoscono le generalità delle vittime e i dettagli sulla dinamica. Sul posto stanno lavorando i carabinieri. Da quanto si apprende l’incidente è avvenuto all’altezza di via Porto Botte. Si sarebbero scontrate une un’sportiva . Sul posto...

Ilin cui ha perso la vita Emanuele Bangrazi è avvenuto a Cave, in provincia di Roma Omissione di soccorso. Sorprendentemente, l'anziano conducente non si è fermato per prestare ...La vittima di questoincidente è Antonello Ricci, avezzanese di 62 anni, che al momento ... Sull'accaduto è stata avviata un'inchiesta per stabilire le circostanze esatte dellofrontale ...

Scontro mortale ad Acerra, tragico il bilancio dell’incidente: genitori morti e bambini gravi in ospedale Virgilio Notizie

Acerra, tragico incidente stradale. Morti i genitori, gravi i figli ilGiornale.it

Un tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata ... è il terzo sinistro con esito fatale di una domenica particolarmente nefasta, dopo lo scontro che ha devastato una famiglia ad Acerra ...E’ di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis in Sardegna . Al momento non si conoscono le ...