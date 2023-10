Tragico scontro sulla sorrentina | Paolo muore a 59 anni

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Risponde al nome diBalli il centauro deceduto in un incidente in moto a Castellammare di Stabia, sabato 30 settembre. L’uomo, un noto dentista romano di 59, è deceduto sul colpo mentre la moglie che viaggiava insieme a lui è ricoverata in gravissime condizioni all’Ospedale del Mare di Napoli.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

E’ di due morti il Bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis in Sardegna . Al momento non si ...

Ferrari sicon un camper in Sardegna: morti due coniugi svizzeri di 67 e 63 anni Le vittime delincidente sono due coniugi svizzeri di 67 e 63 anni. I due, che stavano partecipando ad ...Ilin cui ha perso la vita Emanuele Bangrazi è avvenuto a Cave, in provincia di Roma Omissione di soccorso. Sorprendentemente, l'anziano conducente non si è fermato per prestare ...

Scontro mortale ad Acerra, tragico il bilancio dell’incidente: genitori morti e bambini gravi in ospedale Virgilio Notizie

Tragico scontro tra macchina e autocarro in Molise, muore una 70enne Termoli Online

Ore 14. Ancora un incidente mortale sulle strade molisane. Alle ore 13 di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta sulla ss 747 al km 13,500, in territorio di Bagnoli del ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...