Traffico Roma del 02-10-2023 ore 19 | 30

(Di lunedì 2 ottobre 2023) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione e prudenza nella guida per un incidente segnalato sulla diramazione diSud code tra Torrenova alla barriera diSud verso laNapoli tratto UrbanoL’Aquila ancora in coda da Tor Cervara Verso il raccordo anulare lungo il raccordoin coda a tratti interna tra le uscite nomentane Casilina in carreggiata esterna sempre a tratti fine tra Aurelia e anagnino prudenza per un incidente adesso ancora ilsulla Tangenziale Est verso San Giovanni tra Corso di Francia e Salaria e tra Prenestina & viale Castrense tratto di Cassia in coda tra la data la sorta tra Cile e alla fine sulla via Cristoforo Colombo come sulla via del mare chiuse per interventi urgenti via di Bravetta tra via Camillo ...