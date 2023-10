Traffico Roma del 02-10-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 ottobre 2023) LuceverdeBentrovati nuovamente proseguono il disagio allungo il tratto Urbano dellaL’Aquila code da Tor Cervara raccordo anulare da Portonaccio file verso la tangenziale est allenamenti per un veicolo in panne sullaCivitavecchia tra Torre in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia sul Raccordo Anulare interna code tra le uscite Cassia via Salaria successivamente tra Nomentana e casi prudenza nella guida Si segnala Incidente Incidente segnalato anche in carreggiata esterna code a tratti tra il video con laFiumicino e Anagninae coda a partire da Parco dei Medici sullaFiumicino e prosegue lungo il viadotto della Magliana verso la via Cristoforo Colombo resta in coda alsulla tangenziale est tra ...