Traffico Roma del 02-10-2023 ore 18 | 00

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazionein coda lungo il tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara raccordo anulare per lavori file sulle due carreggiate dellaCivitavecchia Torrimpietra Cerveteri sulla carreggiata interna del raccordo anulare primo tratto in coda tra le uscite Cassia bis via di Settebagni successivamente fine tra Nomentana e Prenestina in esterna code a tratti tra Il BivioFiumicino è quello per la diramazione diSud resta ancora ilsulla Tangenziale Est confine tra Corso di Francia e Salaria verso San Giovanni Cassia in coda pertra loggiato e la Storta trafficata che la Cassia bis Concorde dal raccordo anulare verso Castel de’ ceveri attiva fino a cessate esigenze la chiusura per ...