Traffico Roma del 02-10-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare un incidente provoca incolonnamenti in carreggiata esterna tra Casilina e l’uscita per la A24 in carreggiata interna per un altro incidente sono formati code tra Cassia bis e Flaminia trafficata anche la tangenziale con rallentamenti da via Salaria a Corso Francia verso lo stadio Olimpico rallentamenti segnalati anche in via Ardeatina tra via Andrea Millevoi e via di Tor Carbone verso Tor Carbone per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità