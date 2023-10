Traffico Roma del 02-10-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneintenso sul grande raccordo anulare su tutte le consolari aNord si rallenta sulla Cassia da torta alla Giustiniana sulla Flaminia dal raccordo a Corso Francia sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe ci sono incolonnamenti anche sul percorso Urbano della A24 da Tor Cervara alla tangenziale sulla diramazionesud da Torrenova in tangenziale rallentamenti da via delle Valli a v capi sportivi verso lo stadio Olimpico sono trafficate anche la Pontina da Pomezia Castelno e la via del mare tra Acilia e Casal Bernocchi i dettagli sul sito.luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...