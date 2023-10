Probabilmente non si placheranno a breve le polemiche dopo l’errore arbitrale avvenuto ieri in Tottenham-Liverpool . Il gol annullato ingiustamente ...

LONDRA (Inghilterra) - In Premier League tiene banco il caso Tottenham - Liverpool , terminata 2 - 1 in favore degli Spurs all'ultimo respiro. A far ...

In Premier League tiene banco il caso Tottenham-Liverpool , terminata 2-1 in favore degli Spurs all’ultimo respiro. Probabilmente si tratta di uno ...

...non ci sta alla sconfitta con ile con il gol annullato e parte all'attacco con un lungo comunicato Non si placano le proteste deldopo la sconfitta contro il, ...Il caso di. Non bastano le scuse . Il caso di. A monopolizzare l'attenzione dell'ultimo turno di Premier League non è stata la sconfitta del Manchester ...

Tottenham-Liverpool continua sui social, frecciatine tra due calciatori ItaSportPress

Non si placano le proteste del Liverpool dopo la sconfitta contro il Tottenham, arrivata con un gol ingiustamente annullato ai Reds. Di seguito il comunicato del club. «Accettiamo pienamente le pressi ...Liverpool, comunicato UFFICIALE dopo il gol ingiustamente annullato: «Errore inaccettabile, esploreremo ogni strada». Dura posizione dei Reds Non si placano le proteste del Liverpool dopo la sconfitta ...