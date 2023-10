(Di lunedì 2 ottobre 2023) Destinybersaglio didurante-Liverpool, ilsi schiera dalla parte del terzino italiano Durante la partita trae Liverpool i tifosi di questi ultimi hanno indirizzato numerosiverso Destiny, l’ex terzino dell’Udinese. Gli Spurs, con un comunicato ufficiale, hanno voluto mostrare solidarietà per il loro tesserato e denunciare il gesto. Di seguito il comunicato del. «dai messaggirivolti a Destinysui social media dopo la partita di sabatoil Liverpool. Lavoreremo con la Premier League e, ove possibile, agiremo ...

Antonio Conte ha deciso di congedarsi dal Tottenham scrivendo un lungo post su Instagram dopo l'addio agli Spurs: "Il calcio è passione, voglio ringraziare profondamente gli Spurs che hanno apprezzato e condiviso la mia passione e il mio modo ...

Tottenham, cori razzisti contro Udogie, il club: «Siamo disgustati» Calcio News 24

Il Var penalizza il Liverpool e arrivano le scuse. Ma in Premier la moviola in campo proprio non piace La Gazzetta dello Sport

