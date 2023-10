Torna a Torino il Festival del Digitale Popolare | la persona al centro della trasformazione

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Promosso da Fondazione Italiae Città di, per due giorni oltre 100 ospiti affrontano gli intrecci trae lavoro, economia, sport, sanità e salute, viaggi e molto altroildel: laal. Per la kermesse, che si tiene dal 6 all’8 ottobre ed è giunta alla sua seconda edizione, si snoda tra Museo Egizio, Polo del ‘900, Gallerie d’Italia e OFF Topic. Per ilsul, evento dedicato alla culturaorganizzato dalla Fondazione Italiacon il patrocinio ...