Torino-Verona le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 2 ottobre 2023) . La settima giornata si conclude anche con questa sfida, in programma alle 18.30. La settima giornataSerie A torna nella giornata di lunedì per concludere definitivamente il programma stilato dal calendario: di fronte Juric vs Baroni, due tecnici che sino a questo momento stanno disputando un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.