Torino | Lazaro | 'Oggi sarà una battaglia'

Quattro punti in cinque giornate. Pochi. Serve la svolta in casa Lazio che questa sera ospita il Torino reduce dal pareggio interno contro la Roma. ...

"Sono contento di essere tornato: conoscevo tutti, così come lo staff, ed è stato facile, anche perché già l'anno scorso mi sono trovato bene": così ...

Il dt del Torino , Davide Vagnati , ha presentato in conferenza stampa Valentino Lazaro e Brandon Soppy. Su Lazaro : “Grazie di essere qui...

Valentino Lazaro si è presentato quest'oggi in conferenza stampa. Ecco le parole del terzino del Torino : "Sono contento di essere ...

Ecco i convocati di Ivan Juric , tecnico granata, per il match Milan-Torino : presente il nuovo arrivato Valentino Lazaro

Valentino Lazaro è tornato a Torino per riaggregarsi alla squadra di Juric dopo la positiva passata stagione in granata. Già un...