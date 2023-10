Torino | Juric | «Campo pessimo | ma ora vinciamo il derby»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ivan, allenatore del, ha parlato dopo il pareggio per 0-0 dei granata contro il Verona: le dichiarazioni Ivanha così parlato a Dazn dopo-Verona, terminata 0-0. PAREGGIO – «Abbiamo avuto due occasioni nel primo tempo, con Seck e Lazaro, nel secondo abbiamo attaccato avendo altre occasioni. Ilè veramente in condizioni pessime, abbiamo visto errori tecnici. Per me la prestazione c’è stata, non abbiamo fatto gol ma questo campionato è tutto una battaglia, è difficile vincere contro chiunque».– «Sarà come sempre dura e tosta, si giocherà sugli errori degli altri. Al terzo anno nelvorrei fare grandi cose, c’è voglia di vincere per noi e per tutti i tifosi. Vogliamo fare ancora di più, ce la metteremo tutta».