Tom Hanks e lo spot | la truffa hi-tech

(Di lunedì 2 ottobre 2023) (Adnkronos) – Tomnellodi un dentista? Falso, colpa dell'intelligenza artificiale. L'attore, dal proprio profilo Instagram, denuncia l'uso della sua immagine, ricreata con l'AI, in unoper un imprecisato ''piano dentale". "Fate attenzione", scrive la star di Hollywood. "C'è in giro un video che promuove un piano dentale con una versione di me realizzata con l'intelligenza artificiale. Non c'entro niente", avverte. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Pare che il ritorno dell'attore Premio Oscar come doppiatore di Woody sia praticamente scontato. Nonostante non ci siano stati più aggiornamenti in ...

La star di Hollywood denuncia la truffa: "Non sono io, c'entra l'intelligenza artificiale"nello spot di un dentista Falso, colpa dell'intelligenza artificiale. L'attore, dal proprio profilo Instagram, denuncia l'uso della sua immagine, ricreata con l'AI, in uno spot per un ...No,non ha detto a nessuno che bisogna lavarsi i denti: almeno non l'attore premio Oscar, ma è una sua versione ringiovanita dall'Intelligenza Artificiale AI a parlare in uno spot che sta ...

Tom Hanks e lo spot, c'è il trucco Adnkronos

Negli scorsi mesi Tom Hanks aveva già espresso tutta la sua perplessità sull'uso sempre più frequente delle Intelligenze Artificiali ...La commissione indipendente d'inchiesta voluta da ESA ha esaminato e annunciato le azioni correttive necessarie per far tornare a volare il vettore leggero Vega-C che, dopo un primo lancio a buon fine ...