Tom Hanks e lo spot | la truffa hi-tech

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La star di Hollywood denuncia la: "Non sono io, c'entra l'intelligenza artificiale" Tomnellodi un dentista? Falso, colpa dell’intelligenza artificiale. L’attore, dal proprio profilo Instagram, denuncia l’uso della sua immagine, ricreata con l’AI, in unoper un imprecisato ”piano dentale”. “Fate attenzione”, scrive la star di Hollywood. “C’è in giro un video che promuove un piano dentale con una versione di me realizzata con l’intelligenza artificiale. Non c’entro niente”, avverte. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.