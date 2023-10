Todd Haynes vorrebbe ancora girare il film Fever su Peggy Lee con star Michelle Williams

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il regista, dopo che il progetto è stato abbandonato,ritornare a lavorare a, ilbiografico suLee.sarebbe interessato a realizzare, ilbiografico suLee, che sembrava essere stato abbandonato nonostante la collaborazione con. L'attrice, un anno fa, aveva confermato che il progetto non era destinato a essere realizzato, non nascondendo il suo dispiacere. Le speranze diIl registasi era quindi occupato di May December,che è stato presentato al New York ...