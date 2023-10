Tiziano Ferro | “Non posso promuovere il mio romanzo in Italia perché avendo il divorzio in corso | non posso lasciare la California coi miei figli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Dopo 7 anni di amore, di cui 4 di matrimonio,ha annunciato qualche giorno fa che ha avviato le pratiche didal marito Victor Allen. Per questo motivo non potrà essere inper le attività promozionali legate al suo primo“La felicità al principio”, scritto durante le notti insonni prima dell’arrivo della primogenita Margherita, che ha due anni, mentre Andres ha un anno e mezzo. Tutto ruota al protagonista Angelo Galassi, che si finge morto e si trova a occuparsi di una bambina che, pur non essendo muta, non parla: “Questa non è la mia storia. L’ha scritta il mio angelo mentre vagava nella galassia dell’insonnia”, spiega nel libro il cantautore. “Se dicessi che sto bene, mentirei. – confessa a Il Corriere della Sera – C’è di peggio, c’è chi non affronta i problemi e ...