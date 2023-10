Ti rimettono al mondo | gli scatti di Merlino prima della diretta | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Pomeriggio Cinque è la nuova sfida di Myrta. Sebbene, in un primo momento, i risultati in termini di ascolti non siano stati ottimi, si registra già unarisalita. D'altronde accettare la conduzione di un programma storico, per anni affidato a un volto amatissimo come Barbara d'Urso, significa anche sapere di dover entrare in contatto con i telespettatori e di dover attuare nuove strategie. In attesanuova puntata del contenitore pomeridiano targato Mediaset, la giornalista si è concessa qualche momento di relax, che ha poi condiviso con i suoi follower. Visualizza questo post su Instagram ...