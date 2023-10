Thomas Tuchel esorta il Bayern Monaco a “restare fedele alle cose positive”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Notizia fresca giunta in redazione: L’natore delhato la sua squadra a “mantenere le” in vista dello scontro di Champions League contro il Copenhagen. I suoi commenti sono arrivati ??dopo la rimonta delnel secondo tempo contro l’RB Lipsia nel fine settimana, dove erano improvvisamente sotto 2-0 con due gol a sei minuti l’uno dall’altro nel primo tempo. Il capitano dell’Inghilterra Harry Kane ha poi innescato la rimonta prima che Leroy Sane strappasse un punto per pareggiare 2-2 eè determinato a portare avanti gli aspetti positivi nelle prossime partite. “Analizziamo il tutto e traiamo le nostre conclusioni, che discuteremo con le ...

...quello che ha portato con sé dall'Italia" 2023 archivio Image Sport / Calcio / Bayern Monaco / Kim Min Jae / foto Imago/Image Sport ONLY ITALY Kim Min - Jae ha stregato fin da subito, l'...Commenta per primo Il tecnico del Bayern Monaco,commenta il possibile ingaggio di Jerome Boateng : 'Per ora si sta allenando con noi, poi decideremo cosa fare. Di certo si è mantenuto in forma'. Il difensore tedesco, 35 anni, è libero ...

Bayern, Tuchel: "Copenaghen, un dato mi ha impressionato". E su Boateng... Tuttosport

La dirigenza del Bayern Monaco è infuriata con Tuchel: l'allenatore ... Sport Fanpage

Kim non ha convinto tutti in Germania, secondo Lothar Matthaus il sudcoreano sta facendo fatica ed è un fattore di incertezza per il Bayern ...Sarà l'occasione per il Bayern di riscattare anche il pareggio in campionato contro il Lipsia, che di fatto ha permesso a Bayer Leverkusen e Stoccarda di superare in graduatoria la squadra di Thomas ...