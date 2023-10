The Elder Scrolls fa un ritorno a sorpresa con un nuovo gioco per smartphone

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Roma - Mentre i fan attendono con impazienza l'arrivo di TheVI, Bethesda non ha perso tempo nel regalare una piacevoleai giocatori. Il rinomato studio di sviluppo ha lanciato aunspin-off della sua celebre saga fantasy, intitolato "The: Castles," e disponibile ora sul negozio Google Play Store per dispositivi Android. "The: Castles" è un videopere tablet che segue le orme di "Fallout Shelter." In questo titolo, i giocatori avranno la possibilità di creare un castello e guidare una dinastia attraverso le generazioni. Potranno designare eredi, mantenere l'ordine nel regno e assistere all'ascesa di nuovi sovrani. ...

Questa settimana sull’ Epic Games Store potrete trovare gratis The Elder Scrolls Online , il noto MMO di Bethesda, e Murder By Numbers , un ...

The Elder Scrolls 4 Oblivion avrà un remake : questo è il “succo” dell’ultimo rumor trapelato in rete. Vediamo tutti i dettagli al riguardo È ...

The Elder Scrolls 6 sarà un’esclusiva Microsoft? Phil Spencer ne ha parlato di recente, scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata Con ...

Bethesda ha rilasciato a sorpresa un nuovo gioco mobile ambientato nell'universo di The Elder Scrolls. "The Elder Scrolls: Castles" è un titolo gestionale che evoca le atmosfere di "Fallout Shelter". Il titolo è stato scoperto per la prima volta da un utente di Reddit, u/tracteurman,

Abbiamo aspettato per sempre il sequel di The Elder Scrolls V: Skyrim, e probabilmente dovremo aspettare ancora molto. L'atteso sesto capitolo della serie Elder Scrolls di Bethesda non apparirà per un ...Su PlayStore è arrivato un nuovo Fallout Shelter di Bethesda, chiamato The Elder Scrolls: Castles, presto disponibile in accesso anticipato.