The Creator | Gareth Edwards ha predetto involontariamente l' ascesa dell' AI | Mi sento un idiota

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il regista del nuovo progetto sci-fi ha rivelato di essersi pentito di aver scelto il 2070 come linea temporale del film e di averl''intelligenza artificiale. Dopo aver diretto Rogue One, acclamato spinoff di Star Wars,è tornato a immergersi nelle atmosfere sci-fi, questa volta con un film nuovo di zecca: The. Il regista ha scelto come timeline il 2070, ma in una recente intervista ai microfoni di Cinema Daily US ha ammesso di essersi sentito un'per averl''intelligenza artificiale e non aver scelto il 2023 come ambientazione. "Non volevo scrivere una data per il film perché persino Kubrick l'aveva sbagliata. Ho ...

L’ultimo film prodotto dalla Disney, The Creator , ci scaraventa in piena guerra, quella del l’occidente contro l’intelligenza artificiale . Nel ...

The Creator finisce con Joshua (John David Washington) che si sacrifica per salvare la piccola Alfie (Madeleine Yuna Voyles), dopo aver salvato ...

The Creator non ha scene post credit e nel finale non riserva alcuna sorpresa finale agli spettatori, come invece succede in tanti film usciti di ...

Dopo aver diretto Rogue One, acclamato spinoff di Star Wars, Gareth Edwards è tornato a immergersi nelle atmosfere sci - fi, questa volta con un film nuovo di zecca:. Il regista ha scelto come timeline il 2070, ma in una recente intervista ai microfoni di Cinema Daily US ha ammesso di essersi sentito un'idiota per aver involontariamente predetto l'...Anche questo mercoledì si rinnova l'appuntamento con Film in English, la rassegna dedicata alla proiezione dei film in lingua originale, c'è

Non lo chiamavano Nirmata: la rece di The Creator i400Calci

Il regista del nuovo progetto sci-fi ha rivelato di essersi pentito di aver scelto il 2070 come linea temporale del film e di aver predetto l'ascesa dell'intelligenza artificiale.Anche questo mercoledì si rinnova l'appuntamento con Film in English, la rassegna dedicata alla proiezione dei film in lingua originale, c’è The Creator ...