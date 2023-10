The Creator finisce con Joshua (John David Washington) che si sacrifica per salvare la piccola Alfie (Madeleine Yuna Voyles), dopo aver salvato ...

The Creator non ha scene post credit e nel finale non riserva alcuna sorpresa finale agli spettatori, come invece succede in tanti film usciti di ...

The creato r è il ritorno alla direzione di una pellicola originale per Gareth Edwards dopo più di vent'anni dall'ultima volta. Un film che, ...

I cuccioli di Paw Patrol conquistano il box office! In top 5 anche Saw X,e l'horror di cui tutti parlano, Talk to ...Prima di( qui la nostra recensione ) per trovare una sua pellicola originale bisogna tornare infatti addirittura a Monsters , il suo debutto risalente ormai a più di vent'anni fa, un ...

The Creator ci mostra il lato empatico dell'intelligenza artificiale WIRED Italia

In una recente intervista con Inverse, Gareth Edwards ha parlato di The Creator, la sua ultima fatica ora nelle sale italiane, e di uno dei temi centrali: l’intelligenza artificiale. LEGGI – The ...Gareth Edwards ha riflettuto sulla sua decisione di ambientare The Creator in una data precisa nonostante la sua iniziale riluttanza.