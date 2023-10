Tesla - In Cina debutta la Model Y aggiornata

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il restyling della3 è appena uscito, ma per laY lasembra seguire una roadmap più lunga e soft: la conferma arriva dal mercato cinese, dove la Casa californiana ha introdotto una variantedella Suv prodotta localmente con modifiche minime al design. Novità nei dettagli, l'autonomia migliora. La configurazione cinese dellaY prevede nuovi cerchi di lega da 19" di colore nero, l'illuminazione interna Led con colori variabili, un inedito rivestimento in tessuto della plancia e, soprattutto, il nuovo Hardware 4.0, predisposto per futuri aggiornamenti all'infotainment e agli Adas. Probabili interventi alla logica di funzionamento del powertrain e all'aerodinamica hanno portato anche a un leggero miglioramento dell'autonomia: 9 km in più sulla versione 2WD e 28 km in più ...

La Tesla procede con un nuovo tagli o ai listini delle Model Y commercializzate in Cina . La riduzione non riguarda l'intera gamma, ma solo alcune ...

La Tesla procede con un nuovo tagli o ai listini delle Model Y commercializzate in Cina . La riduzione non riguarda l'intera gamma, ma solo alcune ...

Tesla (NASDAQ:TSLA) ha annunciato il suo secondo taglio dei prezzi in Cina in tre giorni , alimentando ulteriormente le preoccupazioni di una ...

L’indagine europea su eventuali sussidi di stato toccherà anche i marchi occidentali che producono in Cina e importano in Europa. E i prezzi delle ...

In effetti (vedi grafico) la più grande esportatrice di auto elettriche fatte in, seguita da marchi europei di proprietà cinese (Geely, per esempio, ha i brand Volvo, Link& Co e Polestar)...La mossa, sebbene audace, segue le consuete strategie die lascia presagire l'arrivo di ... Nonostante queste premesse, la data di rilascio nei mercati fuori dallarimane, per ora, un mistero.

Tesla, debutta in Cina la nuova versione di Model Y. Piccole le ... DMove.it

La Tesla Model Y si aggiorna a sorpresa (in Cina) InsideEVs Italia

Tesla ha introdotto un aggiornamento per le Model Y, con il quale sono arrivate delle gradite novità. Al momento i modelli aggiornati dell’auto elettrica sono disponibili soltanto in Cina, in quanto ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...