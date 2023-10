Tesla | debutta in Cina a sorpresa la nuova versione di Model Y

Model Y Nella configurazione cinese la Y prevede inediti cerchi di lega da 19 pollici di colore nero Migliorata sia pure di poco l'autonomia In concomitanza con gli interventi al funzionamento ...La, infine, non ha spiegato come la versione base a due ruote motrici sia stata capace di limare 1 secondo sul tempo necessario per raggiungere i 100 km/h da fermo, ora sceso a quota 5,9 ...

Ancora più impressionante il video che mostra una Tesla muoversi senza problemi da sola su una strada solo parzialmente asfaltata, priva di corsia, senza righe di mezzeria e di carreggiata, ...Spuntano le foto delle t-shirt riservate ai dipendenti per il lancio programmato nelle prossime settimane Il Tesla Cybertruck non è ancora in consegna ai primi clienti, ma il lancio si avvicina sempre ...