Tesla - Consegne e produzione in chiaroscuro nel terzo trimestre

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Laregistra un rallentamento nel suo percorso di continua crescita dellee dei volumi produttivi. Nel, la Casa texana ha infatti spedito ai clienti 435.059 veicoli, il 26,5% in più rispetto alle 343.830 unità del pari periodo dell'anno scorso, ma il 6,7% in meno rispetto al record storico di oltre 466 milaregistrato nel secondodel 2023. Inoltre, le fabbriche hanno assemblato 430.488 veicoli, contro i 365.923 di un anno fa e i 479.700 del periodo chiuso il 30 giugno. Calo previsto. La flessionesuconferma l'avvertimento lanciato a luglio dalla stessasulle conseguenze di una serie di interventi di ammodernamento delle strutture produttive legate all'arrivo ...

ha infatti dovuto chiudere alcune fabbriche per aggiornare le attrezzature. Letotali del terzo trimestre 2023 sono state 435.059, contro le 461.640 previste dagli esperti.

I volumi crescono anno su anno, ma rispetto ai precedenti record la Casa texana subisce una frenata. Colpa dei fermi produttivi, già programmati per aggiornare le strutture produttive