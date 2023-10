Terremoto oggi Napoli - magnitudo 4 : scossa avvertita in città e ai Campi Flegrei (Adnkronos) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 4, secondo quanto rilevato da Ingv, è stata avvertita stasera a Napoli, anche nella zona dei ...

Terremoto Napoli oggi - scossa di magnitudo 4 nei Campi Flegrei : trema anche Salerno. Persone in strada - paura sui social Terremoto a Napoli. Una forte scossa ha fatto tremare la città. Alcune Persone si sono riversate in strada. La scossa ha avuto come epicentro i Campi ...

