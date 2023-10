Terremoto Napoli | subito dopo arriva il comunicato alla cittadinanza

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Continua a tremare, continuano a tremare nello specifico i Campi Flegrei, con il proprio epicentro a Pozzuoli. Una nuova scossa, registrata alle 22:08 di questa sera e con una magnitudo di 4.0, harmato un’intera città, portando in migliaia a riversarsi nelle strade negli attimi immediatamente successivi all’avvenimento. Ildel sindaco di Pozzuoli Il Sindaco di Pozzuoli, ha provveduto in questi attimi ad aggiornare i propri cittadini attraverso unpubblicato online dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologica: “L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 22:08 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md=4.0± 0.3. L’evento più significativo, ...