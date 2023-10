Terremoto Napoli oggi | forte scossa di magnitudo 4 | epicentro nei Campi Flegrei | persone in strada

(Di lunedì 2 ottobre 2023). Unaè stata avvertita poco fa in città. Alcunesi sono riversate in. Laha avuto come, dove...

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 22.08 a Napoli . Alcune persone si sono riversate in strada. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica ...

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata alle 22.08 di questa sera, due ottobre, nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro a poca distanza da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito nettamente anche a Napoli.

Terremoto a Napoli. Una forte scossa è stata avvertita poco fa in città. Alcune persone si sono riversate in strada. La scossa ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, ...Sono diverse le segnalazioni sui social, utenti che scrivono da varie zone della città e dell'immediato entroterra spiegando di aver sentito la terra tremare ...