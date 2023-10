Terremoto Napoli | nuova scossa ai Campi Flegrei

(Di lunedì 2 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un nuovodi magnitudo 2.9 si è verificato domenica 1 ottobre nella zona dei, a. La, avvenuta alle 15.33 a una profondità di 2 km, è stata localizzata dalla Sala Operativa INGV-OV (). Da giorni l’area è oggetto di uno sciame sismico sempre più frequente e di maggiore intensità: l’evento più forte si è registrato il 27 settembre: undi magnitudo 4.2, la più alta degli ultimi 40 anni. “Dalle ore 15.33 di oggi, domenica 1 ottobre, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei. Alle 15.33 è stata registrata lamaggiore con magnitudo 2.9. In seguito all’evento la Sala ...

Leggi anche, Musumeci: "Piano evacuazione in legge ad hoc su Campi Flegrei presto in Cdm", a Campi Flegrei scosse sempre più frequenti: cosa succedeoggi ......sono stati immediatamente trasportati in codice rosso all' ospedale pediatrico Santobono di. ... Cronaca Italia Ancora, forte scossa ai Campi Flegrei. Sentito anche a Napol[...] Una ...

Campi Flegrei, forte scossa di terremoto a Pozzuoli di magnitudo 2.9 alle 15,33: avvertita anche a Napoli Fanpage.it

Terremoto Napoli, oggi alle 15.33 nuova scossa ai Campi Flegrei. Magnitudo 2.9 QUOTIDIANO NAZIONALE

Gli sciami sismici a bassa energia proseguono senza sosta. Da giorni ai Campi Flegrei il bradisismo si sta manifestando con continui sciami sismici, al punto che mercoledì ...Chi vincerà la classifica cannonieri in Serie A tra Lautaro Martinez, Victor Osimhen e Rafael Leao È una delle domande poste al dirigente sportivo Pierpaolo Marino nel corso di 'Tutti Convocati' su R ...