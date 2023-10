Terremoto di magnitudo 4 0 nei Campi Flegrei

(Di lunedì 2 ottobre 2023) : Preoccupazione e monitoraggio mentre la comunità cerca di valutare eventuali danni UndiMd 4.0 ha scosso la zona deialle 22:08:26 ora italiana. L’evento, localizzato a una profondità di 3 km, ha avuto le coordinate geografiche 40.8300, 14.1500. La Sala Operativa INGV-OV di Napoli ha rilevato il, che è stato avvertito anche a Qualiano. Nonostante la sua moderata, ha causato preoccupazione tra i residenti locali. Gli esperti stanno monitorando la situazione per valutare eventuali danni. L’incidenza di terremoti nella zona deirichiede una costante vigilanza e preparazione da parte delle autorità e della comunità. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo ...

Una forte scossa di terremoto è stata registrata poco fa a Napoli alle ore 15.33 e sentita in tutta la città partenopea e in provincia . Al momento è ...

Ecco i peggioriDI VALDIVIA - Il 22 maggio 1960 si è registrato il "grandedel Cile", ad oggi il più potente mai registrato, con unadi 9,5. Venne avvertito in diverse ...L'epicentro è stato individuato a circa 40km dalla città di Mostar con una profondità di 10 km. La scossa è stata chiaramente avvertita anche nel territorio della Dalmazia, zona costiera della Croazia.

Terremoto in provincia di Messina, in Sicilia, a Villafranca Tirrena. Magnitudo 2.7. Ecco qui i dettagli iLMeteo.it

Terremoto a Napoli. Una forte scossa è stata avvertita poco fa in città. Alcune persone si sono riversate in strada. La scossa ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, ...Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 22.15 a Napoli. Alcune persone si sono riversate in strada. Non si conosce ancora l’intensità e l’epicentro. Il terremoto è stato avvertito disti ...