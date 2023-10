Terremoti nell’area flegrea | nuova riunione in Regione su Sanità e Trasporti

Uno sciame sismico è in corso nell’area dei Campi Flegrei, nel napoletano, a partire dalla notte. Tra l’1:57, ora della prima scossa, e le 6, sono ...

... assicurando anche un presidio per l'verde circostante e l'apertura della struttura alla ... in caso di eventi critici legati al rischio territoriale come inondazioni, tempeste di vento,. ...Dueestremamente ravvicinati (a distanza di pochi mesi, ... La bella notizia è che l'aumentato rischiodel Puget ...

Scossa di terremoto nell'area dei Campi Flegrei Comune di Napoli