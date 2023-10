Terra Amara | le anticipazioni della settimana

Leggi su panorama

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Lunedì 2 ottobre Fekeli, sconvolto e arrabbiato perché Behice e Mujgan vogliono partire per Istanbul portando con loro Kerem Alì, chiede alle due donne di lasciare la sua casa immediatamente. Behice e Mujgan, insieme al bambino, quindi, si trasferiscono in un albergo, dove incontrano l'avvocato che è in possesso dei documenti testamentari di Yilmaz. L'avvocato comunica alle due donne che la quota di eredità che spetterà a Mujgan è molto meno consistente di quello che credevano. Umit, da poco arrivata in città, incontra in segreto Fikret. Martedì 3 ottobre Behice scopre che l'eredità di Yilmaz ammonta solo a 80.000 lire e non a 30 milioni. Mujgan cerca inutilmente di convincere la zia a trasferirsi in un hotel più economico e così chiede aiuto a Fikret, rivelandogli che Yilmaz aveva venduto tutte le sue proprietà a Hunkar Yaman e che probabilmente solo Zuleyha sa dove sono finiti i 30 ...